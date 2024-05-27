5 قتلى في قصف إسرائيلي على لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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لقي خمسة أشخاص أمس، حتفهم في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومصدر مقرّب من «حزب الله»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجماته استهدفت عناصر من الحزب.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت دراجة نارية في حولا بصاروخ من مسيرة، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجريحين. وهذا هو ثالث استهداف لدراجة نارية أمس، في جنوب لبنان، بعد استهدافين مماثلين في الناقورة وعيتا الشعب وفق الوكالة التي كانت أفادت بأن «مسيرة إسرائيلية» شنّت غارة «على دراجة نارية في أحد شوارع بلدة عيتا الشعب»، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى مدنيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف اثنين من عناصر «حزب الله» في منطقة عيتا الشعب. وفي وقت سابق أمس، شنّت مسيّرة إسرائيلية، وفق الوكالة اللبنانية، غارة على بلدة الناقورة «استهدفت دراجة نارية وأسفرت عن وقوع إصابات».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عنصراً من «حزب الله» أثناء خروجه من منشأة عسكرية في منطقة الناقورة، قبل أن تستهدفه مسيّرة وترديه.

من جانبه، أعلن «حزب الله» استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة «أفيفيم» وتحقيق إصابة مباشرة. وقال، في بيان، إن عناصره استهدفوا كذلك ‏مباني ‏يستخدمها الجنود في مستوطنة «مرغليوت» وثكنة «ليمان» في الجليل الغربي.

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