إسرائيل تصنف «الأونروا» منظمة إرهابية

المصدر: تل أبيب - وكالات

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صدق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، أمس الأحد، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وإعلانها منظمة إرهابية.

وذكر الموقع الإلكتروني «يسرائيل ماتساف»، أمس، أن الكنيست صدق بالقراءة التمهيدية على قطع العلاقات بين تل أبيب والمنظمة الأممية، على أن يتم التصويت بالقراءة الأولى الأربعاء المقبل.

ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة كل من أحزاب الحكومة الإسرائيلية وأحزاب المعارضة أيضاً في البلاد.

وكانت «الأونروا»، أفادت في بيان السبت، بأنه «نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الآن الوصول إلى مركز توزيع «الأونروا» ومستودع برنامج الأغذية العالمي».

وأوضحت، في البيان، أن «النازحين في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات»، لافتة إلى أنه «لا يوجد أمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية».

وأضافت أن «ما يقرب من نصف سكان رفح والنازحين إليها، أو 800 ألف شخص، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في المنطقة، في 6 مايو (الجاري)».

وتقدم «الأونروا» حالياً الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 6 ملايين من اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات في دول عربية مجاورة.

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