جنوح 4 سفن أمريكية برصيف غزة العائم

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي أمس، أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيان: «لن يدخل أي عسكريين أمريكيين إلى غزة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسيظل الرصيف يعمل بكامل طاقته»، مضيفة أن اثنتين من السفن راسيتان حالياً على الشاطئ قرب الرصيف، بينما ترسو السفينتان الأخريان على الساحل قرب عسقلان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن أمواجاً عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأمريكية في غزة، إذ انفصلت أربع سفن عن مراسيها في الرصيف العائم.

وألحقت الأمواج العالية والأحوال الجوية العاصفة في المياه أضراراً بالرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتوفير الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الميناء متوقف حالياً عن العمل، حيث يقوم العمال بإصلاح الأضرار في مكان الحادث.

وذكرت محطة التلفزيون الإسرائيلية (إن 12) أن أجزاء من الرصيف جرفتها المياه إلى الساحل بالقرب من ميناء أشدود جنوباً، على بعد 30 كيلومتراً من سواحل غزة.

ويعمل الميناء المؤقت كمركز لإيصال إمدادات المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لأن غزة نفسها ليس لديها ميناء عميق بما يكفي لسفن الشحن الكبيرة.

وتنقل سفن شحن إمدادات المساعدات من قبرص إلى منصة عائمة على بعد بضعة كيلومترات قبالة ساحل غزة. ثم يتم تحميل البضائع على سفن أصغر يمكن أن ترسو على الرصيف المؤقت، حيث يتم نقل حمولاتها إلى شاحنات لتوزيعها في جميع أنحاء الأراضي.

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