قصف متبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب- وكالات

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قُتل عنصران من «حزب الله»، أمس، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على عربتين تابعتين له في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن.

وأورد المرصد أن «مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة وشاحنة تابعتين لحزب الله قرب مدينة القصير» في محافظة حمص بينما «كانتا في طريقهما إلى مطار الضبعة العسكري»، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين على الأقل من الحزب، وإصابة آخرين بجروح، وفق المرصد.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر أمس، على أحد المنازل في محيط موقع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» في بلدة العديسة بجنوب لبنان، كما أغار على بلدات عيتا الشعب والجبين وطيرحرفا في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد الظهر أحد المنازل في بلدة كفركلا الجنوبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان، قبل وقت قصير من منتصف ليلة الجمعة، ما تسبب في حدوث أضرار ولكن دون إصابات بشرية. وأضاف: إن عدة صواريخ أصابت مستوطنتي المنارة ودوفي، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ورداً على الهجوم أعلن الجيش أنه قصف مواقع إطلاق الصواريخ. وتابع الجيش: إن وابل الصواريخ جاء عقب قيام طائرات مقاتلة بمهاجمة عدة مبانٍ يستخدمها «حزب الله» في منطقة السنية والرامية بجنوب لبنان وبنية تحتية أخرى في اليارون.

وأعلن «حزب الله» في بيانات منفصلة، أمس، عن استهداف مبنيين في مستوطنة المطلة، ومبنى في «المنارة»، ومبنيين في«شتولا».

وكان الحزب أعلن في بيانين منفصلين، استهداف دبابة «ميركافا» إسرائيلية في موقع «المرج»، وثكنة «زرعيت» بالصواريخ والمدفعية، وموقع «زبدين» بقذائف المدفعية، ومبنى في «المنارة»، وموقع «رويسات ‏العلم».

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