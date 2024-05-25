مصرع ضابط سوري إثر انفجار سيارته في دمشق

المصدر: أ ف ب

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قُتل شخص، صباح اليوم، من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» من دون أن تحدد هويته، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان لاحقاً أنه ضابط سوري.

وأوضح مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن ضابطاً في الجيش السوري قُتل بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق، مشيراً إلى أن الضابط يتحدر من محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة دمشق «استشهاد شخص من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة»، من دون أي تفاصيل أخرى.

ويقع حي المزة غربي دمشق، ويضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية ومنظمات أممية، إضافة إلى سفارات.

وأحدث الانفجار دوياً، وفق المرصد، أثار الهلع في المنطقة التي سبق أن استهدفتها ضربات صاروخية عدة.

وفي 13 أبريل، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في الحي ذاته، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتشهد دمشق في فترات متباعدة تفجيرات محدودة بعبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية.

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