القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينياً من الضفة الغربية

المصدر: د ب ا

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اعتقلت القوات الإسرائيليةّ، يوم أمس، واليوم السبت، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، وقلقيلية، والخليل.

ووفق البيان، "نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، منهم منزل المطارد طارق داود من قلقيلية الذي يواصل الاحتلال اقتحامه بشكل يومي، واعتقال أفراد عائلته والتنكيل بهم".

وحسب البيان، "ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8855، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

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