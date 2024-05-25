لبنان يؤكد تمسكه بالقرار الأممي 1701

المصدر: بيروت - وكالات

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أكد لبنان تمسكه بالقرار الأممي 1701، وانفتاحه على التعاون الإيجابي مع أي جهد دولي لوقف «العدوانية الإسرائيلية»، وذلك في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، أمس.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، أمس: «نجدد التزامنا وتمسكنا بالقرار الأممي رقم 1701 ببنوده ومندرجاته كافة وأن المسؤولية عن خرق هذا القرار منذ لحظة صدوره هي إسرائيل بأكثر من 30 ألف خرق براً وبحراً وجواً وبالتوازي».

وأعلن أن لبنان منفتح للتعاون الإيجابي مع أي جهد دولي يهدف إلى لجم العدوانية الإسرائيلية وأطماعها تجاه لبنان وثرواته وكيانه وحدوده البرية والبحرية والجوية، وهو غير مستعد للتفريط بأي حق من حقوقه السيادية.

وأضاف بري: «وفي الإطار نفسه نشدد على ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كمدخل أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».

وأشار إلى أن لبنان متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه بكافة الوسائل المتاحة في مواجهة العدوانية الإسرائيلية ولاستكمال تحرير ما تبقى من أرضه.

إلى ذلك، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر أمس، سيارة عند مدخل بلدة حناويه في جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.

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