الحوثيون يطلقون صاروخين في البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على البحر الأحمر في 23 مايو، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الحوثيون، إنهم شنوا هجمات على ثلاث سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط وبحر العرب. وأضاف الحوثيون، أنهم استهدفوا السفينة (يانيس) في البحر الأحمر، والسفينة (إسيكس) في البحر المتوسط، والسفينة (إم.إس.سي ألكساندرا) في بحر العرب.

وأضاف الحوثيون: «قامت القوة الصاروخية باستهداف سفينة (إسيكس) الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة». ولم يوضح الحوثيون متى وقعت الهجمات تحديداً.

إلى ذلك ذكر ناطق رسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أن القوات الحكومية التي تسيطر على الجزء الجنوبي من الحديدة حصلت على معلومات مؤكدة بتعرض منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح لاستهداف مباشر من بارجة تابعة لتحالف حماية البحر الأحمر، حيث كان يستخدم من قبل الحوثيين كغرفة عمليات لتنفيذ الهجمات على السفن.

ووفق الدبيش الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، فإن الغارة دمرت غرفة عمليات متطورة يتجمع فيها مجموعة من قيادات وخبراء الطيران المسير والصواريخ.

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