العدل الدولية تبت اليوم في طلب جنوب أفريقيا لانسحاب إسرائيل من رفح

المصدر: وكالات

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من المقرر أن تبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في طلب تقدمت به دولة جنوب أفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ويتعلق القرار على نحو خاص بطلب محتمل لانسحاب الجيش الإسرائيل، بشكل فور، من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقدمت جنوب أفريقيا للمحكمة طلبا عاجلا في هذا الشأن في العاشر من مايو.

وسوف يعلن رئيس المحكمة المحامي اللبناني نواف سلام، الحكم خلال جلسة في قصر السلام بمدنية لاهاي، تبث على الهواء مباشرة.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها بأن الإجراءات السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بحرب غزة كانت غير كافية.

وقرارات المحكمة التابعة للأمم المتحدة ملزمة، ولكنها لا تملك وسيلة لفرض الامتثال. غير أنها يمكن أن تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.

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