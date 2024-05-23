كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

المصدر: أ ف ب

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أعلنت كولومبيا التي يعتبر رئيسها غوستافو بيترو الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية"، الأربعاء أنها ستفتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية.

قال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين إن الرئيس بيترو الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أصدر تعليمات "بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله" في الضفة الغربية.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه ايرلندا والنروج واسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب الدامية في غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم حماس على اسرائيل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 252 شخصا، لا يزال 124 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق الجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل التي تعهدت القضاء على حماس، بقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب بمقتل 35709 شخصا معظمهم مدنيون، بينهم 62 في الساعات ال24 الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء.

وقطعت كولومبيا علاقاتها مع إسرائيل بعد أن وصف الرئيس الكولومبي نتانياهو بأنه "مرتكب لإبادة جماعية".

وكان بيترو قد دعا المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا الشهر إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو.

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