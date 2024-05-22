الأردن: اعتراف دول أوروبية بفلسطين خطوة نحو حل الدولتين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب الأردن، اليوم، بقرار كل من النروج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أنها خطوة مهمة وأساسية نحو حل الدولتين.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، إن المملكة ترحب بالقرارات التي اتخذتها دول أوروبية صديقة اليوم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف: «نحن نثمن هذا القرار، ونعتبره خطوة مهمة وأساسية على طريق حل الدولتين الذي يجسد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز