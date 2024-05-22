إسبانيا تعترف رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو

المصدر: د ب أ، أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مجلس الوزراء سيصادق على الاعتراف بدولة فلسطين في 28 مايو الجاري.

وقال سانشيز، اليوم، أمام النواب الإسبان: «الثلاثاء المقبل في 28 مايو، ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

واتهم نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه «يعرّض للخطر» حل الدولتين في الشرق الأوسط من خلال سياسة «المعاناة والدمار» التي ينتهجها في قطاع غزة.

وقال مصدر حكومي إسباني، في وقت سابق، إن سانشيز يعتزم الإعلان، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ليؤكد بذلك تقريراً نشره موقع إل كونفيدنشال الإخباري في وقت سابق.

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