النرويج تعترف رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أكد رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستور، اليوم، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 مايو برغم التحذيرات الإسرائيلية.

ويتوقع أن تتخذ دول أوروبية أخرى قراراً مماثلاً اليوم. فمن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل ظهر اليوم تاريخ الاعتراف بدولة فلسطين، فيما دعت الحكومة الإيرلندية إلى مؤتمر صحافي عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش للكشف عن القرار نفسه، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

ونقلت قناة «إن.آر.كيه» الرسمية وصحيفة أفتنبوستن اليومية عن مصادر لم تسمّها أن الحكومة النرويجية ستعلن، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وقال مصدر مطلع، أمس، إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم أيضاً الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. وتقول هذه الدول إن حل الدولتين ضروري لإحلال السلام الدائم في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ووزير خارجية النرويج مؤتمراً صحفياً في الساعة في الساعة 0630 بتوقيت غرينتش اليوم بخصوص الشرق الأوسط.

تتزامن هذه الخطوة مع شن القوات الإسرائيلية هجمات على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة، الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص، وقاد لتقليص حاد في تدفق المساعدات، ما يفاقم من خطر حدوث مجاعة.

وتقول النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة، إنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا إذا كان لذلك تأثير إيجابي في تحريك عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسعت النرويج للتوسط في إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عدة مناسبات في العقود الماضية.

وقال رئيس الوزراء، يوناس جار ستوره، الشهر الماضي، إن بلاده مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها لم تقرر بعد التوقيت.

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