إسرائيل تعلن قتل قائد الوحدة الصاروخية لـ«حزب الله»

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قواته قتلت قائد الوحدة الصاروخية التابعة لـ«حزب الله»، في غارة جوية على منطقة بجنوب لبنان.

وقال إنه أصاب الهدف وقضى عليه في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقرب من مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان. وأوضح أن قاسم سقلاوي كان وراء التخطيط للعديد من الهجمات الصاروخية وتنفيذها، في المنطقة الحدودية الإسرائيلية.

وأعلن «حزب الله» في بيانات منفصلة عن سلسلة هجمات، استهدفت مواقع عسكرية وجنوداً إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. وتحدثت بيانات الحزب عن استهداف موقع ‏المالكية والمرج، واستهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

كما ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في تلة الكرنتينا، قبالة الحدود اللبنانية، بقذائف المدفعية. وعرض الإعلام الحربي في الحزب مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة «الفرقة 91» في ثكنة برانيت.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أطراف بلدتي «بيت ليف» و«رامية» في جنوب لبنان. كما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن: الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليل الماضي، على أطراف بلدتي «بيت ليف» و«رامية» في جنوب لبنان، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والأحراج.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار منذ الثامن من أكتوبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز