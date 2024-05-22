مقتل 7 فلسطينيين في اجتياح واسع لجنين

المصدر: جنين، رام الله - محمد الرنتيسي، وكالات

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اجتاحت قوات الاحتلال، أمس، مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طبيب، في عملية كبيرة متواصلة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط «سبعة شهداء، وتسع إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة». وفي بيان منفصل، نعت الوزارة أخصائي الجراحة العامة أسيد جبارين (50 عاماً)، ووصفت مقتله بأنه «جريمة»، وأوضحت أن «الشهيد جبارين ارتقى بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، خلال توجهه للعمل في مستشفى جنين الحكومي».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن من بين القتلى المعلّم علام جرادات، وطالباً كان في طريق العودة إلى منزله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الذي حشد أكثر من ألف جندي للعملية، في بيان، «بدأت القوات الأمنية الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين، حيث شنت هجمات على مسلحين في المنطقة»، وقال في وقت لاحق: إن العملية ستستمر لبضعة أيام أخرى.

وجرفت آليات مدرعة ثقيلة شوارع قريبة من وسط المدينة، تحت حماية قوات على متن ما لا يقل عن 20 مركبة، بينما أمكن سماع أصوات إطلاق نار وطائرة مسيرة تحلق في سماء المنطقة بعد ساعات من بدء العملية.

وأكد مراسل وكالة «فرانس برس» تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة، وسماع دوي إطلاق نار متقطع.

وفي رام الله، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة استمرار «حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في رفح وغزة ونابلس، وآخرها ما يجري في محافظة جنين»، وأكد وفق ما نقلت وكالة «وفا» أن «حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم».

وتشهد مختلف مناطق الضفة المحتلة تصاعداً في التوتر في أعقاب اندلاع الحرب على غزة.

ومنذ ذلك التاريخ لقي 512 فلسطينياً حتفهم بنيران قوات الاحتلال والمستوطنين، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وقتل خلال الفترة ذاتها 12 إسرائيلياً في هجمات نفذها فلسطينيون، استناداً إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

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