إسرائيل تتراجع عن منع بث «أسوشيتدبرس» لغزة بعد تنديد دولي

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية التراجع عن قرار وقف تغطية وكالة أسوشيتد برس لغزة، بعدما قوبل قرار المنع بانتقادات داخلية ودولية.

ووصل مسؤولون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية أمس، إلى مقر الوكالة في مستوطنة سديروت، وصادروا المعدات، وسلموا مسؤولي الوكالة وثيقة موقعة من وزير الاتصالات شلومو قرعي، متهمين وكالة الأنباء بانتهاك قانون البث الأجنبي الجديد في إسرائيل.

ونددت «الأسوشيتدبرس» بالخطوة، وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الوكالة لشؤون التواصل مع الشركات، «تدين الأسوشيتدبرس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة، والذي يظهر مشهداً لغزة، وكذلك الاستيلاء على معدات الأسوشيتدبرس».

وأضافت: إن هذه الخطوة «لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد».

وكان البث المباشر المعني بشكل عام يظهر تصاعد الدخان في سماء غزة.

عمل جنوني

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هذه الخطوة بأنها «عمل جنوني»، وقال «هذه وسيلة إخبارية أمريكية.. تتصرف هذه الحكومة كما لو أنها قررت التأكيد بأي ثمن أن إسرائيل سيتم نبذها في جميع أنحاء العالم».

وحذرت المنظمات الإعلامية من العواقب الخطيرة على حرية الصحافة في إسرائيل، لأن القانون يمنح قرعي مساحة واسعة لتطبيقه ضد وسائل إعلام.

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في بيان إن «الخطوة الإسرائيلية منحدر زلق»، محذرة من أن القانون «قد يسمح لإسرائيل بمنع التغطية الإعلامية لأي حدث إخباري تقريباً لأسباب أمنية غامضة».

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير: إن الولايات المتحدة تبحث فيما حدث وإنه من الضروري السماح للصحافيين بأداء عملهم، لكنها لم تصل إلى حد إدانة تصرفات إسرائيل. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

إن قيام إسرائيل بوقف تغطية «الأسوشيتد برس» لغزة «أمر صادم». وصرح المتحدث ستيفان دوغاريك للصحافيين «بصراحة، إنه أمر صادم جداً. ينبغي أن يكون الصحافيون قادرين على أداء عملهم بحرية».

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