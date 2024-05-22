مصر: وفاة 10 عاملات بسقوط حافلة في النيل

المصدر: القاهرة - وكالات

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قال مصدران أمنيان في مصر إن 10 عاملات توفين، أمس، في حادث سقوط حافلة ركاب صغيرة من فوق ظهر عبارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

وأضاف المصدران إن الحافلة كانت تقل 22 عاملة من سكان محافظة المنوفية بدلتا النيل إلى مقر عملهن بمراكز لتجفيف وتغليف الفاكهة بمحافظة الجيزة المقابلة، فضلاً عن السائق، وذكرا أنه تم انتشال 9 ناجين من بينهم السائق، وأن 4 عاملات في عداد المفقودين.

وقالا إن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الحافلة أثناء إبحار العبارة بين شاطئي النيل مما أدى إلى تجاوز الحافلة للحاجز الحديدي للعبارة وسقوطها في مياه النهر. ويفصل النيل في هذه المنطقة بين منطقة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية ومنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث وقع في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية وجرى التنسيق مع أمن الجيزة لإكمال عمليات البحث عن ناجين.

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