4 قتلى من «حزب الله» في قصف إسرائيلي

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

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قتل أربعة مقاتلين من «حزب الله» أمس، جراء ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، على وقع ارتفاع منسوب التوتر على الجبهة الشمالية.

وأفاد المصدر عن مقتل أربعة مقاتلين على الأقل من «حزب الله» جراء ضربات إسرائيلية طالت بلدتي ميس الجبل والناقورة. ونعى «حزب الله» في بيانين منفصلين اثنين من مقاتليه، يتحدران من الناقورة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت في وقت سابق عن شنّ «الطائرات الحربية المعادية غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة».

وأشارت إلى إصابة مدني بجروح جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على محيط تواجد فريق من الهيئة الصحية التابعة لـ «حزب الله».

وأشارت كذلك إلى أن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدة ميس الجبل». وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلية تابعة للحزب في ميس الجبل، وأزال «تهديداً» في منطقة الناقورة.

وأفاد الحزب من جهته عن استهدافه ثكنة برانيت «بصاروخ بركان ثقيل»، وذلك رداً على الغارات الإسرائيلية على القرى الجنوبية ومنازل المدنيين، وخصوصاً على بلدة الناقورة. كما أعلن في بيانات متلاحقة عن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية أخرى.

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