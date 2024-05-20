إسرائيل تعرض على مستشار بايدن خطة «توسيع اجتياح رفح»

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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أذن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هاليفي، بتوسيع كبير للعملية العسكرية في رفح، وفقاً لتقرير إعلامي إسرائيلي.

ووافق غالانت وهاليفي على المرحلة التالية من العملية في المدينة الواقعة جنوبي غزة، وفقاً لما ذكرته القناة 14 الإسرائيلية التابعة للحكومة أمس.

وأضاف التقرير، أن ضباطاً عسكريين كباراً سيعرضون تفاصيل الخطة على المستشار الأمني للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، الموجود في إسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وغالانت، والرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ.

وفي الشهر الثامن من الحرب في غزة والتي أودت حتى الآن بحياة 35456 شخصاً في القطاع معظمهم من المدنيين، تجدد القتال في جباليا، كما تتواصل المواجهات في رفح. وأعلن الجيش تكثيف عملياته في رفح.

ومنذ صدور أوامر إسرائيلية بإخلاء الأحياء الشرقية في المدينة في السادس من مايو، أُجبر حوالي 800 ألف فلسطيني على الفرار وفقاً للأمم المتحدة. وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، باستهداف القوات الإسرائيلية في معبر رفح بقذائف الهاون وخوض اشتباكات في شرق وجنوب شرق المحافظة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه تم إحصاء 70 قتيلاً و110 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79476.

غارات

وتعرض شمال غزة لمزيد من الغارات الجوية والقتال العنيف. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بإصابة غارات جوية عدة منازل بقرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وأفاد المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، عن مقتل 3 أشخاص في غارة على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. وأفاد شهود بوقوع انفجارات وقتال متواصل في جباليا. وأبلغ السكان، عن موجة كثيفة من القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، إن رجال الإنقاذ انتشلوا ما لا يقل عن 150 جثة، أكثر من نصفهم نساء وأطفال، منذ شن إسرائيل عملية جباليا الأسبوع الماضي. وأضاف: «هناك نحو 300 منزل دمرت بالكامل».

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى العودة في جباليا، حيث لا يمكن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن المصادر قولها، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت المستشفى بعدة قذائف قبل أن تحاصره، وتمنع الناس والطواقم الطبية من الدخول إليه أو الخروج منه، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعاد تجريف محيط المستشفى.

استهداف منزل

وأكد الدفاع المدني، أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع. وقال الناطق باسمه محمود بصل: «تمكنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة الوسطى من انتشال 31 قتيلاً، و20 مصاباً من منزل يعود لعائلة حسان، حيث تم استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية».

وفي دير البلح، أدت غارة إلى مقتل مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر حامد الحولي، ومرافق له.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين إسرائيليين، بسبب انفجار عبوة ناسفة جنوب القطاع. وفي الحادث، أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» واي نت.

كما أصيب جندي احتياط من «كتيبة الهندسة القتالية رقم 5832» بجروح خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في جنوب القطاع أيضاً.

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