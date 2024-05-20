سموتريش يدعو لـ«إنذار نهائي» ثم اجتياح لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب- وكالات

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دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أمس، إلى إصدار إنذار نهائي لـ«حزب الله» لوقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم باجتياح بري في لبنان.

وقال سموتريتش: «إذا استمر حزب الله في إطلاق النار بعد هذا الإنذار فإنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي شن هجوم في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك دخول بري، واستيلاء عسكري إسرائيلي على جنوب لبنان»، وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وأدلى سموتريتش بهذا التصريح في اجتماع لحزبه «الصهيونية الدينية»، الذي عقد في الشمال، حيث دعا نتانياهو إلى وضع سياسة أمنية طويلة المدى، من شأنها جلب الأمن على المدى الطويل لإسرائيل»، على حد قوله.

قصف متبادل

في الأثناء، قصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية مبنى في مارون الرأس في جنوب لبنان، حيث تم تحديد عناصر من حزب الله هناك، وفق الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه تم رصد النشطاء بالقرب من المبنى من قبل جنود من وحدة جمع المعلومات القتالية رقم 869، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي وقت سابق، جرى إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان على موقعي المالكية، وجبل دوف الإسرائيلييْن. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه لا توجد إصابات وإنه قصف مواقع الإطلاق بالمدفعية.

وأعلن حزب الله كذلك استهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز «هامر» بصاروخ موجه. وقال في بيان، إنه تم رصد وترقب قوة للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، مضيفاً إنه عند دخول جيب عسكري من نوع «هامر» إلى الموقع تم استهدافه بصاروخ ‏موجه أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح.

وتابع: «بعد تجمع الجنود لتفقد ‏الإصابات تم استهدافهم بقذائف المدفعية، وحققوا فيهم إصابات مؤكدة».

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