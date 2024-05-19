محتجون يستولون على مبنى بجامعة شيكاغو

المصدر: شيكاغو - أ.ب

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استولى محتجون على الحرب في غزة، مؤقتاً، على مبنى في حرم جامعة شيكاغو. وذكرت صحيفة (شيكاغو صن تايمز)، أن أعضاء مجموعة المحتجين، الذين يطالبون جامعة شيكاغو بسحب استثماراتها من الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، حاصروا مبنى معهد السياسة، حوالي الساعة الخامسة مساء أول من أمس، بينما شق آخرون طريقهم إلى الداخل.

وجاء الاعتصام القصير، في وقت تفاوضت جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، التي تستعد لموسم التخرج، على اتفاقيات مع الطلاب، أو استدعت الشرطة لتفكيك معسكرات الاحتجاج.

وجاء احتجاج شيكاغو، بعد إزالة مخيم تضامني مع الفلسطينيين يوم 7 مايو من الجامعة بقوة الشرطة.

وأول من أمس، استخدمت شرطة حرم الجامعة دروعاً مضادة للشغب، ودخلت مبنى معهد السياسات، واشتبكت مع محتجين. وتسلق بعض المحتجين من نافذة الدور الثاني، وفقاً لصحيفة صن تايمز.

وقالت الجامعة إن المحتجين حاولوا منع الدخول، ودمروا ممتلكات جامعية، وتجاهلوا أوامر إخلاء الطريق، وغادر الموجودون داخل المبنى عندما دخلت الشرطة.

وقال جيرالد ماكسويغان المتحدث باسم الجامعة، في بيان «جامعة شيكاغو ملتزمة من حيث الأساس بحماية حقوق المحتجين في التعبير عن مجموعة واسعة من الآراء. وفي الوقت نفسه، شرطة الجامعة أوضحت أن الاحتجاجات لا يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر، وتعرقل عمليات الجامعة، أو تتضمن تدميراً للممتلكات».

ووصلت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وطالبت بقطع العلاقات المالية بين الجامعات وإسرائيل. وأصبحت الحركة الاحتجاجية هي الأكبر منذ عقود، وانتشرت إلى دول عدة في أوروبا.

واعتقل أكثر من 2900 شخص في جامعات أمريكية خلال الشهر الماضي.

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