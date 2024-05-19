الجيش الإسرائيلي يواصل توغله في جباليا ورفح

المصدر: غزة - وكالات

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أكد مسعفون وسكان أن قوات ودبابات إسرائيلية واصلت توغلها أمس، في مناطق مزدحمة بشمال قطاع غزة ومنها مخيم جباليا للاجئين ومدينة رفح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال إن قواته الجوية قصفت «أكثر من 70 هدفاً» في أنحاء القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تواصل القوات البرية «عمليات دقيقة» شرق رفح، حسب الجيش.

وقال فلسطينيون إن القوات والدبابات توغلت في شوارع مخيم جباليا، وذكر مسعفون أن 15 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب عشرات في واحدة من الغارات العنيفة.

وقالت وزارة الصحة وقوات الدفاع المدني في غزة: إن الفرق تلقت عشرات البلاغات بسقوط قتلى ومصابين، لكنها لم تتمكن من إجراء أي عمليات بحث بسبب تواصل عمليات التوغل والقصف الجوي.

وقال إبراهيم خالد، وهو أحد سكان جباليا، «القصف من الجو ومن الدبابات لم يتوقف».

وقال جيش الاحتلال إنه عثر في ضواحي جباليا شمال القطاع على موقع لتصنيع أسلحة وصواريخ طويلة المدى مع معدات عسكرية أخرى ودمرها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقالت أجنحة عسكرية فلسطينية إن مقاتلين هاجموا قوات الاحتلال في جباليا ورفح بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر وعبوات ناسفة مزروعة في بعض الطرق، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من الجنود.

قتال في رفح

وفي رفح أقصى جنوب القطاع، حيث توغلت الدبابات في بعض المناطق الشرقية، واشتبكت مع مقاتلين فلسطينيين، قال سكان إن القصف الإسرائيلي من الجو والأرض متواصل، ودارت معارك عنيفة تزامناً مع قصف إسرائيلي مكثف في المدينة.

وأعلن المستشفى الكويتي أن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل شخصين في مخيم للنازحين في رفح، فيما أفاد شهود عيان بإطلاق نار كثيف وقصف في جنوب شرق المدينة وقصف طائرات لمناطقها الشرقية. وأصابت إحدى الغارات الجوية في رفح ناشطاً كبيراً في حركة الجهاد الإسلامي، يقول الجيش الإسرائيلي إنه رئيس الخدمات اللوجستية للحركة في المدينة الواقعة جنوب غزة.

وفي شرق رفح، قال جيش الاحتلال إن قوات من لواء غفعاتي رصدت وقتلت ناشطاً يحمل قذيفة مضادة للدبابات «آر بي جي» في مبنى قريب منهم. وتابع الجيش: إن وحدة الكوماندوز (إغوز) رصدت منصة إطلاق صواريخ في مبنى يستخدمه المقاتلون الفلسطينيون شرق رفح.

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