3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

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شنت إسرائيل صباح أمس، غارات على بلدتين في جنوب لبنان، بعيدتين نسبياً عن الحدود، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، ما أسفر عن سقوط 3 أشخاص بينهم سوريان.

وأفادت الوكالة الوطنية صباحاً بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النجارية الساحلية الواقعة في قضاء صيدا، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة. وتبعد البلدتان نحو 30 كيلومتراً كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الغارة على النجارية أدت إلى مقتل 3 أشخاص، أحدهم لبناني، من دون أن يحدد ما إذا كان من مقاتلي الحزب، إضافة إلى سوريين اثنين.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، رصد إطلاق نحو 75 قذيفة صاروخية من لبنان نحو إسرائيل، مشيراً إلى اعتراضه العشرات من القذائف الصاروخية.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد منصة إطلاق تابعة لجماعة حزب الله في منطقة يارون بجنوب لبنان، كانت جاهزة لإطلاق صواريخ، مشيراً إلى أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت المنصة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح في الهجوم الصاروخي.

وفي وقت لاحق، قال حزب الله، إنه أطلق 50 صاروخ «كاتيوشا» على قاعدة تسنوبار اللوجستية الإسرائيلية في الجولان، رداً على الغارة الإسرائيلية على بلدة النجارية في جنوب لبنان.

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