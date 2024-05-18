«الفيفا» يأمر بمراجعة قانونية لاقتراح فلسطيني بإيقاف إسرائيل

المصدر: بانكوك - رويترز

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أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أمس، بإجراء تقييم قانوني عاجل لاقتراح الاتحاد الفلسطيني للعبة بإيقاف إسرائيل بسبب الحرب المستمرة في غزة، ووعد بمناقشة الأمر في اجتماع استثنائي لمجلس «الفيفا» في يوليو المقبل.

واتخذ جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد «الكونغرس» في بانكوك، والذي وجه خلاله رئيس الاتحاد الفلسطيني نداءً للوفود المشاركة بإجراء تصويت على حرمان الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات، متهماً إياها بانتهاكات عديدة لقوانين «الفيفا».

واتهم الاقتراح الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي بالاشتراك في التواطؤ بانتهاكات للقانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتمييز ضد اللاعبين العرب، وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية ضمن مسابقة الدوري الإسرائيلي، وقد رفض الاتحاد الإسرائيلي تلك الاتهامات.

ويأتي طلب فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي بعد عامين من قرار «الفيفا» بحرمان روسيا من المشاركة في البطولات الدولية إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني: «لا يمكن للفيفا أن يظل غير مبال بهذه الانتهاكات أو الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين، مثلما لم يظل غير مبال بأحداث عديدة سابقة.

وقال الرجوب إنه تم قتل 193 لاعباً فلسطينياً، إضافة إلى تدمير البنية الأساسية لكرة القدم، كما توقفت مسابقات الدوري واضطر المنتخب الوطني لخوض مبارياته في تصفيات كأس العالم بالخارج.

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