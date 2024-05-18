قتال شرس في جباليا وقصف جوي ومدفعي على رفح

المصدر: غزة، تل أبيب، روما - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، توسيع رقعة القتال في مخيم جباليا، وشن ضربات جوية، بينما هاجم مقاتلون في الجنوب دبابات محتشدة حول رفح، بالتزامن حثت 13 دولة غربية، في رسالة، إسرائيل على الالتزام بالقانون الإنساني في غزة، وعبرت عن معارضتها لعملية اجتياح كامل لرفح.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه وسع رقعة القتال في مخيم جباليا خلال الـ24 ساعة الماضية، وشن ضربات جوية على من قال إنهم «مسلحون أطلقوا قذائف هاون باتجاه قواتنا».

وأشار إلى أن مجموعات القتال التابعة للواءي المظليين 7 و460 تحت قيادة الفرقة 98 تعمل في جباليا، فيما تواصل مجموعات القتال التابعة لألوية الكوماندوز، وجفعاتي و401 تحت قيادة اللواء 162 قتالها في عدة مناطق في رفح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن القتال الذي يجري حالياً في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة ربما يكون الأكثر ضراوة في المنطقة منذ بدء هجومه البري في أكتوبر.

واشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلي حماس في أزقة جباليا الضيقة بشمال غزة في بعض من أعنف الاشتباكات منذ عودة القوات إلى المنطقة قبل أسبوع.

وقال سكان إن المدرعات الإسرائيلية توغلت حتى السوق في قلب جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، وإن الجرافات تهدم المنازل والمتاجر في طريقها وهي تتقدم. وقصفت الدبابات والطائرات الحربية الإسرائيلية أجزاء من رفح أمس، فيما قالت فصائل فلسطينية إنها أطلقا صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر على قوات محتشدة إلى الشرق والجنوب الشرقي وداخل معبر رفح الحدودي مع مصر.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن أكثر من 630 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من رفح منذ بدء الهجوم العسكري على المدينة في السادس من مايو. وأضافت أن الكثيرين نزحوا إلى دير البلح التي باتت حالياً مكتظة على نحو لا يحتمل وسط ظروف مزرية.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أمس، إن القوات الإسرائيلية أخذت جثث ثلاث رهائن من قطاع غزة. وقال هاجاري إن الرهائن هم شاني لوك، وأميت بوسكيلا، وإسحق جيليرنتر، الذين قال إن «حماس» قتلتهم في مهرجان نوفا الموسيقي وتم نقل جثثهم إلى غزة.

في الأثناء، دعت 13 دولة غربية، إسرائيل إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح.

وجاء في رسالة بعثها وزراء خارجية هذه الدول إلى نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس وتم نشرها: «نكرر معارضتنا لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح سيكون لها عواقب كارثية على السكان المدنيين».

والدول الموقعة هي أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مجموعة الدول الغربية، في الرسالة التي أطلعت عليها «رويترز»، إنه يتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الفلسطيني.

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