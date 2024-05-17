الجيش الأمريكي يدمر 6 طائرات مسيرة للحوثيين

المصدر: واشنطن - رويترز

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قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أمس، إن المدمرة الأمريكية ميسون اعترضت صاروخاً مضاداً للسفن تابعاً للحوثيين فوق البحر الأحمر الإثنين الماضي.

وذلك بعد أن قال الحوثيون أول من أمس إنهم استهدفوا السفينة الحربية الأمريكية.

وأضافت القيادة المركزية، أن القوات الأمريكية دمرت طائرتين مسيرتين.

وقالت الحوثيون، أول من أمس، إنهم استهدفوا أيضاً سفينة أمريكية تدعى «ديستني» في البحر الأحمر، إلا أن مسؤولاً أمريكياً قال لـ «رويترز»، بأنه لا يوجد دليل على وقوع هجوم على «ديستني» في الأيام القليلة الماضية. وقال: «تقاريرنا تشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير ولا توجد مشكلات».

كما قال الجيش الأمريكي في وقت متأخر الأربعاء، إنه دمر أربع طائرات مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة «إكس»، إنه جرى تدمير المسيرات بعدما تقرر أنها تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وتسببت هجمات الحوثيين المستمرة منذ أشهر في البحر الأحمر في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت شركات على تحويل مسار سفنها لتدور حول جنوب القارة الأفريقية في رحلات أطول وأعلى تكلفة.

وأججت الهجمات أيضاً مخاوف إزاء احتمال أن تؤدي الحرب في غزة إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات على أهداف للحوثيين رداً على هجمات الجماعة على حركة الشحن.

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