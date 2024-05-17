إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في طولكرم وإصابة مستوطن قرب نابلس

المصدر: رام الله - وكالات

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قتل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، 3 شبان في اجتياح لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوة كبيرة من الجيش اقتحمت المدينة والمخيمات المجاورة لها، وشنت حملات اعتقال، موضحة أن عدداً من الشبان تصدوا لها، فوقعت اشتباكات واسعة أودت بحياة الشبان الثلاثة، وتسببت في إصابة عدد آخر، وغادر الجيش المدينة في ساعات الصباح. وقتل الجيش والمستوطنون، خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، نحو 500 فلسطيني في الضفة الغربية.

وداهم الجيش شركات ومحال صرافة في عدد من المدن مثل رام الله، ونابلس، وطولكرم، وأريحا، وبيت لحم، وطوباس، وصادر منها مبالغ مالية كبيرة، ثم أغلقها. وتتهم السلطات الإسرائيلية هذه الشركات بنقل أموال من الخارج إلى ما تسميه «خلايا مسلحة».

في الأثناء، أصيب مستوطن إسرائيلي واحد على الأقل بجروح، جراء عملية طعن وقعت قرب مدينة نابلس في الضفة، أمس، حسبما أفاد شهود عيان. وقال الشهود، إنهم شاهدوا سيارات إسعاف إسرائيلية موجودة في المكان، الذي وقعت فيه عملية الطعن عند مفرق مستوطنة يتسهار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المصاب كان يقود سيارته عند قرية حوارة، وتم طعنه في منطقة مفرق يتسهار. وأشارت الهيئة إلى أن منفذ عملية الطعن تمكن من الانسحاب، فيما أرسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة.

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