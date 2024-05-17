القوات الأمريكية تعلن تثبيت الميناء العائم على شاطئ غزة

المصدر: واشنطن - رويترز

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان أمس، تثبيت مراسي تربط الرصيف العائم المؤقت بشاطئ قطاع غزة وتتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك من الشاطئ في الأيام المقبلة، لكن وكالات الإغاثة تقول إنه لا تزال هناك تحديات يتعين حلها.

وقالت «سنتكوم»، في بيان، إنه «في حوالي الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت غزة (4:40 بتوقيت جرينتش)، ثبت جنود أمريكيون في المهمة الإنسانية لتقديم مساعدات للمدنيين الفلسطينيين، الرصيف المؤقت على الشاطئ في غزة»، مؤكدة عدم دخول أي قوات أمريكية إلى غزة.

ربط الميناء

وأعلن قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر أنه تم إنجاز ربط الميناء العائم المخصص للمساعدات بشاطئ غزة الخميس، على أن يبدأ وصول المساعدات قريباً.

وقال كوبر «قبل ساعات قليلة، ثبّت بنجاح الميناء العائم على الشاطئ في غزة». وتوقعت القيادة أن تبدأ الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية، التحرك إلى الشاطئ، خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات وتتولى توزيعها في غزة.

وقال بوب كيتشن نائب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية لحالات الطوارئ «بمجرد وصول المواد الغذائية أو الإمدادات إلى قطاع غزة، سواء من الرصيف أو المعابر، لا يوجد أمن... ولا يوجد وقود». وغادرت سفينة بريطانية تحمل نحو 100 طن من المساعدات قبرص الأربعاء، كما غادرت سفينة ترفع العلم الأمريكي قبرص الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يومياً، لكن هذا العدد قد يصل بعد ذلك إلى 150 شاحنة.

وقال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن هناك وقوداً كافياً متاحاً للأمم المتحدة لبدء عمليات الإغاثة من الرصيف البحري. وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي وافق على توفير إمدادات كافية للعملية بشكل «منتظم ومتوقع».

توزيع المساعدات

لكن الأمم المتحدة أكدت أمس، أن توزيع المساعدات الإنسانية يكاد يكون مستحيلاً. وقال بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن توزيع المساعدات الإنسانية «يكاد يكون مستحيلاً في غزة بسبب نقص تدفق الوقود بشكل منتظم واستمرار القتال».

وذكر البيان الذي نشر على حساب المكتب عبر منصة «إكس» أن معابر قطاع غزة مغلقة منذ عدة أيام وأن الوصول إلى القطاع ليس آمناً أو مناسباً لوجستياً. وتابع أن تسليم المساعدات يكاد يكون «مستحيلاً بسبب نقص تدفق الوقود بشكل منتظم والاتصالات غير المستقرة»، معتبراً أن الوضع الراهن له أثر مدمر على أكثر من مليوني فلسطيني باتوا نازحين عن بيوتهم.

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