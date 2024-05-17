جنوب أفريقيا: الإبادة الإسرائيلية في غزة بلغت مرحلة مروعة وعلى «العدل الدولية» التحرك

المصدر: لاهاي - وكالات

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اتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتصعيد «الإبادة» التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوبي القطاع الفلسطيني.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه، حفاظاً على فلسطين وشعبها».

وأضاف «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع، ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة»، وفقاً لفرانس برس. وأوضحت جنوب أفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح، جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً، داعية المحكمة لأن تفعل شيئاً لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، بحسب ما أفادت «رويترز».

وأضافت جنوب أفريقيا أن «إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة»، منوهة بأن «الحق في الدفاع عن النفس، لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة».

وأكدت أن اجتياح رفح، سوف يدفع الأزمة إلى مزيد من السوء. وتستمر جلسات الاستماع في المحكمة لمدة يومين، للنظر في طلب جنوب أفريقيا ضمان وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة، بحثاً عن ملجأ آمن.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس»، بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، اتخاذ إجراءات طارئة، منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة «لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة».

وصورت إسرائيل رفح على أنها «آخر معقل» لـ «حماس»، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، بأن أي عملية عسكرية كبيرة هناك «ستكون كارثية على المدنيين».

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