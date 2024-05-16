السيسي: إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار

المصدر: وكالات

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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم "الخميس"، على رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وأكد السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها العاصمة البحرية المنامة أن القمة تنعقد في ظرف دقيق وسط تحديات غير مسبوقة وأن "حرب غزة سجلت مأساة كبرى على المدنيين".

قال إن إسرائيل تواصل التهرب من الجهود التي تستهدف وقف إطلاق النار في حربها مع حركة حماس في غزة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الحدودية بين مصر وغزة وتستخدم الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي "لإحكام الحصار للقطاع".

وتابع "وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار".

واعتبر السيسي أن "الحرب الإسرائيلية تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى".

كما لفت الرئيس المصري إلى أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تفضي إلى الأمن وقال: " مخطئ من يظن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجلب السلام".

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