استمرار القصف المتبادل على الجبهة الشمالية بجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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أصيب لبناني أمس، جراء قصف إسرائيلي استهدف ساحة بلدة يارون في جنوب لبنان.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، فقد أدى قصف إسرائيلي استهدف ساحة بلدة يارون أمس إلى إصابة شخص بجروح متوسطة عملت فرق الدفاع المدني اللبناني على نقله إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

وأشارت إلى أن «الغارة المعادية تسببت بتدمير منزل تدميراً كاملاً، وإلحاق الأضرار الفادحة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، فضلاً عن احتراق سيارتين عملت عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اشتعلت فيهما».

في الوقت ذاته، أعلن «حزب الله» تدمير منطاد تجسسي إسرائيلي بالأسلحة الصاروخية. وقال إن عناصره استهدفوا بالأسلحة الصاروخية ثلاثة أهداف عائدة للمنطاد الذي كانت إسرائيل ترفعه فوق مستوطنة أدميت «للمراقبة والتجسس على لبنان»، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للفصائل اللبنانية والفلسطينية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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