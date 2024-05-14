الأونروا: 450 ألف شخص نزحوا من رفح

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو الحالي.

وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس "تقدر الأونروا أن ما يقرب من 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ السادس من مايو" من دون ان تحدد إلى أين توجهوا. وأشارت المنظمة الأممية إلى "استمرار العائلات بالفرار بحثا عن الأمان... يواجه الناس الإرهاق والجوع والخوف".

وأسفرت الحرب في غزة، عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين، ما يجعلها الجولة الأكثر دموية من القتال في تاريخ الصراع. وأدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي.

وأجبرت الحرب حوالي 1.7 مليون فلسطيني - حوالي ثلاثة أرباع سكان القطاع - على الفرار من منازلهم، عدة مرات في كثير من الأحيان. وهذا يتجاوز ضعف عدد النازحين الذين فروا قبل وأثناء حرب عام 1948.

وأغلقت إسرائيل حدودها. ولم تسمح مصر إلا لعدد قليل من الفلسطينيين بالمغادرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوفها من أن يؤدي النزوح الجماعي للفلسطينيين إلى أزمة لاجئين أخرى طويلة الأمد.

ويعارض المجتمع الدولي بشدة أي طرد جماعي للفلسطينيين من غزة ــ وهي الفكرة التي يتبناها أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، الذين يشيرون إليها باسم "الهجرة الطوعية".

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