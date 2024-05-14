مؤيدون للفلسطينيين يسيطرون على أبنية جامعية في هولندا

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطر محتجون مؤيدون للفلسطينيين أمس، على أبنية جامعية في مدن أمستردام وخرونينجن وأيندهوفن الهولندية، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة، كما ينظم طلبة جامعات بأنحاء أمريكا وأوروبا مظاهرات سلمية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد متحدث باسم جامعة أمستردام احتلال مبناها، فيما قالت جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا أن «عشرات الطلاب يحتجون سلمياً في الخارج بالقرب من خيام».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة فاجأت الحضور في أثناء حفل تخرجها في جامعة كولومبيا بأمريكا، الأحد، ودخلت الطالبة أثناء تسلمها الشهادة مرتدية الكوفية الفلسطينية، ومقيدة اليدين، وفور تسلّمها شهادة التخرج مزّقتها.

وكان عشرات الطلاب في جامعة ديوك الأمريكية غادروا حفل التخرج، وهتف بعضهم «فلسطين حرة» تعبيراً عن احتجاجهم على ضيف الحفل الممثل جيري ساينفيلد، االذي عبر عن دعمه إسرائيل في الحرب، وغادر عشرات من الطلاب الحفل وأطلقوا صيحات الاستهجان في تسليم ساينفيلد دكتوراه فخرية.

وأظهرت مقاطع أشخاصاً يرتدون أزياء وقبعات التخرج، وبعضهم يلوح بالعلم الفلسطيني، وهم يغادرون مكان الحفل بملعب كرة القدم بالجامعة في نورث كارولاينا، كما أظهر مقطع مغادرة عدد من الحاضرين، ومن بينهم شخص يتوشح بالكوفية الفلسطينية، وقد سُمعت صيحات استهجان؛ ما أجبر رئيس الجامعة فنسنت برايس على أن يوقف مدة وجيزة كلمة له وبدا ساينفيلد واقفاً إلى جانبه.

وفي إيطاليا، تظاهر مئات الطلاب في جامعة تورينو الإيطالية أمس، أمام مقر رئاسة الجامعة في مقاطعة بييمونتي تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن الطلاب نصبوا خياماً أمام مقر كلية العلوم الإنسانية وتم رفع لافتة كتب عليها: «الانتفاضة.. كل العيون على رفح.. أوقفوا الحرب والإبادة الجماعية»، إلى جانب رفع العلم الفلسطيني، كما تم نصب خيام أمام كلية الفنون التطبيقية وكلية الفيزياء.

وتعهد منظمو الاعتصام بتوسيع نطاق الاحتجاج، لافتين إلى أنه سيتوج بمسيرة مؤيدة لفلسطين السبت المقبل إحياء للذكرى الـ76 للنكبة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز