مصر تحذر من العواقب الوخيمة لغلق معبر رفح

المصدر: وام

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حذرت مصر مجدداً من خطورة العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1،4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق.

وشدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن شكري وبلينكن شددا على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وأعربا مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

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