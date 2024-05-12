جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي: عملية رفح سياسية

المصدر: عواصم - وكالات

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انتقد الجنرال غادي شامني، الرئيس السابق لشعبة العمليات في مديرية العمليات بإسرائيل، عملية اجتياح رفح، متهماً الحكومة والجيش الإسرائيليين بتعريض الجنود للأذى لأسباب سياسية، فيما تواصلت الأصوات الدولية المنددة باجتياح المدينة.

وقال شامني: «دخول رفح أمر سياسي. لقد هددوا بأنه إذا لم نتحرك هناك، سوف تنهار الحكومة»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» واي نت أمس. وتابع: «السؤال هو: عند أي نقطة، يجب على رئيس الأركان أن يطرق على الطاولة، وربما يخرج إلى العلن، لأن إرسال الجنود إلى المعركة، لأغراض سياسية، هو تجاوز للخط الأحمر».

وحتى واشنطن، الحليف الأكبر لإسرائيل، أبدت معارضة علنية لبعض التفاصيل في الحرب، بما في ذلك اجتياح رفح. وأمس، انتقد تقرير للخارجية الأمريكية طال انتظاره طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في حرب غزة، لكنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق شحنات السلاح.

وقال التقرير إنه «كان منطقياً التقييم» بأن إسرائيل «استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي»، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى «نتائج قاطعة».

وأضاف التقرير أن «طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها».

وتابع «مع ذلك، ونظراً لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة (ان اس ام - 20) تم استخدامها منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار»، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.

وقال باتريك غاسبارد من مركز التقدم الأمريكي، وهو مركز أبحاث، في بيان «من الصعب تصديق أن الإدارة ترى ما يحدث في غزة دون أن تستنتج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأمريكية».

أوامر الإجلاء

في بروكسل، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مدينة رفح «غير مقبولة». وقال على منصة إكس «ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الإنساني الدولي ونطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح».

وتابع «يجب أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها والسماح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متنامية».

كما دعا شارل ميشال إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن شن إسرائيل هجوماً برياً على رفح سيكون عملاً غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين. وأضاف «نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول. ونحذر منه».

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