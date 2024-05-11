منتصف يوليو المقبل موعد الانتخابات التشريعية في سوريا

المصدر: أ ف ب

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حدّد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، موعد الانتخابات التشريعية في منتصف يوليو المقبل.

وأصدر الأسد مرسوماً نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي، وقضى بتحديد منتصف يوليو المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

وتتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا) وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً).

وتأتي الانتخابات المقبلة فيما تعيش سوريا، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، ويرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر، وتفاقم العقوبات الاقتصادية الغربية الوضع الاقتصادي سوءاً.

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