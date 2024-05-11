الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق 4 صواريخ على كرم أبو سالم

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه تم إطلاق أربعة صواريخ من رفح في جنوب قطاع غزة على بلدة كرم أبو سالم.

وأوضح الجيش أن منظومة القبة الحديدية اعترضت واحداً من هذه الصواريخ، بينما سقطت الثلاث الأُخر في مناطق مفتوحة، مؤكداً أنه لم تقع إصابات.

كان المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، دعا إلى إخلاء المزيد من الأحياء في شرق رفح بسبب نشاط حركة حماس في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وكانت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت، أمس واليوم، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مدنية رفح وإيقاع قتلى وجرحى.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح يوم الإثنين الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت، رداً على هجوم طوفان الأقصى الذي شنَّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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