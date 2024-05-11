بريطانيا: محاولة حوثية فاشلة لاختطاف سفينة في خليج عدن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، أنها تلقت تقريراً عن محاولة فاشلة للحوثيين لاختطاف سفينة على بعد 195 ميلاً بحرياً إلى الشرق من عدن باليمن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن المسلحين في الزورق التابعين للحوثيين أطلقوا النار أولاً على السفينة، لكن فريقاً أمنياً على متنها رد بإطلاق النار، ما أجبر الزورق على التراجع.

وأضافت أن ما بلغها يشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير، وأنها متجهة إلى الميناء التالي.

وذكر ربان السفينة أن زورقاً صغيراً اقترب وكان على متنه 5 أو 6 مسلحين، ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة. وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون منذ شهور على سفن في البحر الأحمر إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ما دفع شركات إلى تحويل مسار سفنها إلى الطريق الأطول والأكثر تكلفة.

ورداً على هجمات الحوثيين على سفن شحن، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مخازن عسكرية تابعة للحوثيين.

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