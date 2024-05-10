الجامعة العربية تدين الهجمات الإسرائيلية على رفح ومهاجمة مقر الأونروا في القدس

المصدر: وام

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما قامت به إسرائيل خلال اليومين الماضيين من هجمات متوالية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان.

وقال أبوالغيط - في بيان اصدره اليوم - إن " المناورات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط التوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى أصبحت مكشوفة للجميع” مشيرا إلى " أن دولة الاحتلال لا يهمها سوى تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي اعتبار إنساني أو قانوني".

وشدد على أن " العالم كله صار يتكلم بصوتٍ واحد تقريباً بضرورة وقف هذه المذبحة فوراً، ولا يُعقل أن يقف المستقبل السياسي لشخص واحد أو السياسة الداخلية لدولة الاحتلال في مواجهة إرادة عالمية واضحة وإجماع دولي شامل".

كما أدان أبوالغيط قيام متطرفين إسرائيليين بمهاجمة مقر الأونروا في القدس الشرقية ما أدى إلى إغلاقه، مؤكداً أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي تُعد المنشآت الأممية محمية بمقتضاه.

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