مقتل 4 من عناصر «حزب الله» في غارة إسرائيلية على لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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قُتل أربعة من مقاتلي حزب الله، الخميس، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة على سيارتهم في جنوب لبنان، فيما نعى الحزب ثلاثة من مقاتليه.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس، إن «أربعة من مقاتلي حزب الله قتلوا في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار، على سيارتهم من نوع رابيد في بلدة بافليّه»، التي تبعد حوالى 15 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل. وقال مصدران أمنيان لـ «رويترز»، إن القتلى الأربعة أعضاء في «حزب الله».

وفي وقتٍ لاحق، نعى «حزب الله» ثلاثة من مقاتليه، فيما تبنّى هجمات جديدة ضدّ مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، إنها انتشلت أربع جثث من سيارة، احترقت جراء غارة إسرائيلية على طريق عام بافليّه.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بـ «سقوط شهداء» في «استهداف الطيران المعادي لسيارة رابيد» في البلدة الجنوبية.

ومنذ بدء تبادل القصف عبر الحدود، يعلن «حزب الله» مراراً استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية.

كما يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب، وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وأسفر التصعيد عن مقتل 399 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم ما لا يقلّ عن 257 من عناصر «حزب الله»، و77 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكرياً وتسعة مدنيين.

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