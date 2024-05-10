انهيار القطاع الصحي في رفح إثر الهجوم الإسرائيلي

المصدر: دير البلح - رويترز

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تتلقى الفلسطينية سعاد زهير (73 عاماً) طوق نجاة عن طريق استخدام جهاز غسيل الكلى ثلاثة أيام في الأسبوع بمستشفى في رفح، لكن هذا المستشفى صار مغلقاً بسبب أحدث الهجمات الإسرائيلية.

وخاطرت ابنتها بنقلها عبر طريق ساحلي يؤدي إلى آخر مستشفى ما زال به أجهزة تعمل لغسيل الكلى في قطاع غزة. وفي غرفة مزدحمة، كان الدم يتدفق عبر الأنابيب من يدها إلى الجهاز.

وقال الطبيب سعيد الخطاب رئيس قسم الكلى الصناعية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة «لم يبقَ إلا هذا المستشفى الذي يخدم قطاع غزة بالكامل ويخدم تقريباً ألف مريض فشل كلوي».

وهناك 19 جهازاً في المكان. وقال الخطاب: إن أفراد الأطقم الطبية يبقونها تعمل على مدار الساعة مع تنفيذ 200 جلسة يومياً وعدم وجود وقتٍ كافٍ لتعقيمها بين المرضى.

وكان من المفترض أن يستمر علاج سعاد زهير لأربع ساعات، لكن وفقاً للحسابات الطبية القاسية في غزة، لا يمكنها استخدام الجهاز إلا ساعتين فقط. ولا يمكن لأحد التنبؤ بالتوقيت الذي قد تحصل فيه على فرصة أخرى لاستخدامه.

يقول أطباء إن الهجوم الإسرائيلي في محيط رفح الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة أتى على ما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع.

فالدبابات تتجمع على مشارف المدينة ولا يجد عدد كبير من المرضى والجرحى أماكن للذهاب لها ولا توجد طرق آمنة للوصول إلى وجهاتهم.

وأدى القتال إلى إغلاق بعض المرافق الطبية الرئيسية التي كانت تخدم نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين نزحوا إلى رفح. كما تم إغلاق المعبرين المؤديين إلى جنوب غزة مما حال دون وصول إمدادات أساسية مثل الوقود.

وأغلق مستشفى النجار في رفح، حيث كانت سعاد زهير تخضع لغسيل الكلى، فجأة مع اقتراب القتال وتوقفت مستشفيات ميدانية أخرى أيضاً.

وإغلاق المعبر الوحيد المؤدي إلى مصر معناه أنه لم يعد من الممكن إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة من قطاع غزة. كما لم يعد بإمكان المسعفين الأجانب المتطوعين الدخول أو العودة إلى ديارهم.

وفي هذه الأثناء، يتوافد المرضى والجرحى على مستشفى الأقصى في دير البلح. وقال علي أبو خرمة، وهو جراح مناظير أردني متطوع في المستشفى، «كانت تدخل إمدادات طبية... هسه (حالياً) ما فيه إمدادات طبية.

يعني عندنا عمليات أصلاً ما فيه شاش ولا مواد تعقيم. ما فيه إشي نستخدمه... هذا تأثير إغلاق المعبر علينا». وأضاف «الوضع الطبي حرج جداً. بل هو منهار. القطاع الطبي كاملاً منهار».

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