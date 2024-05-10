مقتل العشرات بمعارك عنيفة في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

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تستمر المواجهات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من مناطق البلاد، متسببة بتفاقم الأزمة الإنسانية.

حيث أدت الاشتباكات العنيفة محيط مدينة الأبيض في إقليم كردفان، إلى مقتل المئات.

وقال مصدر عسكري إن المعارك العنيفة تواصلت في مناطق عديدة بالسودان، بينها الخرطوم والجزيرة والأبيض والفاشر وسنار، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال المصدر إن المعارك اندلعت منذ فجر الأربعاء واستمرت أمس، حيث أدت إلى مقتل 150 شخصاً من الجانبين.

مؤكداً أن قوات الدعم السريع شنت 4 هجمات متتالية رد عليها الجيش بالمدفعية والطيران المسير.

فيما يسعى الجيش إلى السيطرة على مدينة ود مدني، حيث يكثف طلعاته العسكرية عبر عدة محاور من بينها شرق مدني وجنوبها وغربها.

وأفادت مصادر بأن الاشتباكات تجددت بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط)، وأدت إلى مقتل العشرات وذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش سيطرته على موقع جبل كردفان.

وشهدت أطراف الأبيض قصفاً مدفعياً متبادلاً مع تدخل الطيران الحربي للجيش الذي صد قوات للدعم السريع كانت تسعى لاستعادة السيطرة على مقر جبل كردفان.

وتنتشر قوات الدعم السريع شرق وشمال الفاشر بكثافة استعداداً لمعركة مرتقبة مع الجيش، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات القتال على آلاف النازحين من مدن دارفور.

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