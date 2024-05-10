الرد اللبناني على الورقة الفرنسية.. 13 ملاحظة

المصدر: بيروت- وفاء عواد

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلّم لبنان رسمياً جوابه على الورقة الفرنسية، المتأتية من مبادرة باريس، للوصول إلى حلّ وتجنّب التصعيد العسكري في الجنوب.

وعلمت «البيان» أن الرد اللبناني على «خريطة الطريق الفرنسية» لتنفيذ القرار الدولي 1701 تضمّن 13 ملاحظة.

وكشف النائب في مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل، عن أن الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان (خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701) من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر السفارة الفرنسية.

وفي انتظار الخطوة المقبلة من الفرنسيّين، لتبيّن طبيعة ردّهم على الردّيْن اللبناني والإسرائيلي على هذه الورقة، علمت «البيان» أن الردّ اللبناني على «خريطة الطريق الفرنسيّة» لتنفيذ القرار الدولي 1701 تضمن 13 ملاحظة، وذلك بدءاً بما يتعلّق برفض «حزب الله» أيّ عبارة لانسحاب قواته (فرقة الرضوان) من جنوب نهر الليطاني، مروراً برفض لبنان استخدام عبارة «ترتيبات أمنية».

لأنّها تعني الانخراط في عملية ترتيب أمني تخصّ إسرائيل ولا تلزمها بشيء، ووصولاً إلى رفض مسألة منح حرية الحركة وتوسيع الصلاحيات لقوات «اليونيفيل». علماً أن فرنسا، ومن خلال ورقتها، وصفت «حزب الله» بالميليشيات، وطالبت بشريط حدودي لحماية إسرائيل من دون أن تعرض مقابلاً لصالح لبنان.

كما أطلقت يد «اليونيفيل» للعمل بمعزل عن التنسيق مع الجيش اللبناني. وأعلنت مصادر دبلوماسية متابعة لمساعي التهدئة في الجنوب، أن «الجانب الفرنسي أخذ الملاحظات اللبنانية كما الملاحظات الإسرائيلية على الورقة، وسيتمّ تنقيحها بناءً على هذه الملاحظات وإعداد صيغة أخرى ليتوافق عليها الطرفان إذا أمكن».

وأوضحت المصادر أنّ «فرنسا لم تكن تنتظر رداً إيجابياً أو سلبياً على الورقة الفرنسية التي جرى تعديلها مرتين، لأنّها ليست ضمن مسار مفاوضات بل مسار مشاورات لتعطي فرصة تقدّم لحل دبلوماسي بدل الحل العسكري. كما أنّ فرنسا أرادت الحصول على موقف رسمي لبناني لا مواقف كلامية عبر الإعلام أو في الاجتماعات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز