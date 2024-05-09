صحة غزة: مقتل 60 فلسطينياً وإصابة 110 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

المصدر: وكالات

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ214 على القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 60 قتيلاً و110 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفًا و904 قتلى، و87 ألفًا و514 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقتل عشرات المواطنين الفلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، إضافة إلى عدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الجيش الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ216.

وأعلنت مصادر طبية، مقتل العشرات جراء قصف الطائرات الحربية منازل في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في حين لا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن عشرات القتلى والجرحى ارتقوا جراء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف في محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون، وعلى امتداد شارع 8، صوب المنازل والبنايات، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، مع وجود عشرات المفقودين، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

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