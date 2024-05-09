الجيش الأمريكي يتصدى لمسيّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس، أن قواتها تصدت لمُسيّرتين أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن بينما تحطمت الثالثة.

وقال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة «أنظمة جوية غير مأهولة» من اليمن. وإن سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع إحدى المسيرات، بينما تعاملت قوات القيادة المركزية الأمريكية مع الطائرة المسيرة الثانية، وتحطمت الثالثة في خليج عدن.

وأضافت في بيان عبر منصة «إكس» أنه «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية». من جهتها، أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري أنها تلقت بلاغاً من سفينة تجارية عن وقوع انفجارين «على مقربة منها» عندما كانت تُبحر قبالة اليمن. وأكدت «سنتكوم» أن التدابير التي تأخذها الولايات المتحدة والتحالف تهدف «إلى حماية حرية الملاحة».

وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف «حماية» الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12 % من التجارة العالمية.

إلى ذلك، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أن اليمن سيواجه أربعة أشهر عجافاً مع بداية الشهر المقبل نتيجة انخفاض المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد منعها من قبل ميليشياتهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز