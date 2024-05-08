المساعدات محجوبة عن غزة مع إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

المصدر: جنيف ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس، إن المعبرين الرئيسيين إلى قطاع غزة ما زالا مغلقين، ما يحجب المساعدات الخارجية فعلياً عن القطاع الذي لا يوجد به سوى مخزون ضئيل.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن إسرائيل أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات والأفراد فيما تسميه عملية عسكرية «محدودة النطاق» في رفح، حيث يحتمي نحو مليون نازح.

وأضاف «الشريانان الرئيسيان لإدخال المساعدات إلى غزة مغلقان الآن»، وأن وكالات الأمم المتحدة ليس لديها سوى مخزونات قليلة جداً داخل قطاع غزة نظراً لاستهلاك الإمدادات الإنسانية أولاً بأول.

وقال كذلك إن مخزون الوقود في القطاع لا يكفي إلا ليوم واحد. وتابع «منع دخول الوقود إلى غزة لفترة طويلة يقضي على عملية الإغاثة الإنسانية في القطاع».

رفض دخول

وأكد ينس لايركه أن مخزون الأمم المتحدة من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية لا يكفي إلا ليوم واحد في غزة.

وأوضح «لسنا موجودين حالياً عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة» وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

وأضاف «قيل لنا إنه لن يسمح بعبور الموظفين والسلع دخولاً أو خروجاً في الوقت الراهن. وهذا يؤثر بشكل هائل على مخزوننا».

ومضى يقول «لدينا مخزون ضئيل للغاية، يكفي ليوم واحد تقريباً» موضحاً أن الوقود يدخل عبر رفح فقط.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية رداً على سؤال من أحد الصحافيين إن المرضى أو المصابين لم يحصلوا على أي استثناءات فيما يتعلق بالدخول والخروج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز