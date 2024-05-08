البيت الأبيض يؤكد فتح معبر كرم أبو سالم اليوم

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أمس، أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بأن معبر كرم أبو سالم إلى غزة سيُعاد فتحه اليوم (الأربعاء)، معتبرةً أن إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم الأساسيين لدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة أمر غير مقبول.

وقالت جان-بيار للصحافيين: «يجب على المعبرين اللذين تمّ إغلاقهما أن يُفتحا، من غير المقبول أن يتم إغلاقهما»، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يعاد فتح كرم أبو سالم اليوم.

وأعلنت إسرائيل، أمس، أن جيشها سيطر على معبر رفح الحدودي مع مصر، وكانت قد أغلقت معبر كرم أبو سالم بينها وبين القطاع بعد إعلان «حماس» إطلاق صواريخ على موقع عسكري قربه الأحد، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود.

وأكدت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى أن إغلاق المعبرين المؤديين إلى جنوب غزة، رفح وكرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، أدى فعلياً إلى حجب المساعدات الخارجية عن القطاع، لافتةً إلى أنه لم يعد هناك سوى عدد قليل للغاية من المخزونات المتاحة بالداخل، كما ذكرت مصادر بالهلال الأحمر في مصر أن المساعدات لغزة توقفت تماماً.

واتهمت حركة «حماس» إسرائيل بمحاولة إعاقة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر التي دمرت قطاع غزة وشردت مئات الآلاف من سكانه ودفعتهم إلى براثن الجوع.

وأظهرت لقطات بثها الجيش الإسرائيلي دبابات عند معبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأنها «خطوة مهمة للغاية نحو تدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية».

وذكر سكان أن قصفاً عنيفاً بالدبابات وقع، مساء أمس، في بعض مناطق شرق رفح.

وأوضح عماد جودت (55 عاماً)، أحد سكان مدينة غزة ويقيم حالياً في رفح، أن «الدبابات تقصف وتضرب قنابل دخان. الدخان غطى سماء حي جنينة والسلام».

وبالإضافة إلى كونه نقطة دخول رئيسية للمساعدات، كان المعبر نقطة الخروج الوحيدة لمن يحتاجون إلى مغادرة غزة لتلقي العلاج الذي لم يعد متوافراً في القطاع.

ويوجد في رفح ما يربو على مليون مدني فلسطيني نازح، ويبحث كثيرون منهم الآن عن ملاذ آمن يذهبون إليه في القطاع الذي يتعرض للقصف دون توقف تقريباً منذ أن اقتحم مقاتلو حماس الحدود الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، وتتكدس الأسر في مخيمات وملاجئ مؤقتة في ظل نقص الغذاء والمياه والدواء وغيرها من الضروريات.

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