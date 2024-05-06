حماس توافق على وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تتوعد باجتياح رفح

المصدر: أ ب، أ ف ب، د ب أ

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أعلنت حركة «حماس» أنها قبلت الاقتراح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر مع إسرائيل.

وأصدرت الحركة بياناً اليوم، أكدت فيه أن إسماعيل هنية بلغ الخبر في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء القطري ووزير المخابرات المصري.

وقال عضو المكتب السياسي في «حماس»، خليل الحيّة، اليوم، إن مقترح الهدنة المصري-القطري الذي وافقت عليه الحركة يتضمّن ثلاث مراحل، بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الحيّة إن «المقترح الذي قدمه لنا الوسطاء في قطر ومصر يتضمن 3 مراحل، كل مرحلة من 42 يوماً، بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار»، لافتاً إلى أن الصيغة تشمل «انسحاباً كاملاً من غزة وعودة النازحين وتبادلاً للأسرى».

وهُرع الناس مبتهجين إلى الشوارع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تقع في مرمى هجوم عسكري إسرائيلي محتمل.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب عباس عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، معرباً عن أمله بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب الرئيس الفلسطيني «المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين».

من جانبه، أكد مسؤول إسرائيلي، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الخطة التي وافقت عليها «حماس» «ليست الإطار الذي اقترحته إسرائيل»، موضحاً أن إسرائيل لا تزال تقوم بصياغة الرد.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أمر نحو 100 ألف شخص بإخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في إشارة إلى أن الغزو البري الموعود به منذ فترة طويلة قد يكون وشيكاً.

وكرر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، دعوته سكان الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة إلى إخلاء المنطقة، تمهيداً لعملية برية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحافي مقتضب: «نطلب من السكان مساء هذا اليوم (الاثنين) إخلاء المناطق التي حددناها»، موضحاً أن «بداية إخلاء السكان من الأحياء الشرقية لرفح جزء من التحضير لعملية برية في المنطقة».

وأضاف أنه على مدار اليوم قصفت الطائرات أيضاً أكثر من 50 هدفاً في منطقة رفح وصفها بأنها أهداف «إرهابية».

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