مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح

المصدر: أ ف ب

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حذرت مصر اليوم "الاثنين" من " مخاطر عملية عسكرية اسرائيلية محتملة في رفح"، مؤكدة أن "هذا العمل التصعيدي ينطوي على مخاطر انسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان إن مصر تطالب اسرائيل "بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار وقف إطلاق النار"، في اشارة الى الوساطة التي تقوم بها القاهرة مع قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل الى اتفاق هدنة في قطاع غزة.



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