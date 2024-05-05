يدخل حيز التنفيذ على الفور.. إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن حكومته اتخذت قرارا يقضي بـ"إغلاق" قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وقال نتانياهو في منشور عبر منصة إكس "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل". وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في بيان "أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور... واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنّا أخيرا من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضرّ بأمن البلاد".

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تعهد بذلك بعد مصادقة الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن القومي لدولة إسرائيل.

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